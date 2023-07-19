اوعى تمشي بدماغك.. عبدالجليل يحذر إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي

قال محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي السابق، إن إمام عاشور سيضيف الكثير لفريق الأهلي في وسط الملعب بجوار مروان عطية وأليو ديانج، إلا أنه حزين لعدم استمرار اللاعب في الاحتراف الأوروبي.

وأضاف "عبد الجليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن عدم بقاء إمام عاشور، وغيره من الجيل الحالي في أوروبا، بحجة عدم التأقلم أمر مُحزن ومبرر عفى عنه الزمن.

وأشار إلى أن الأهلي في حاجة إلى لاعب بحجم وإمكانيات إمام عاشور، خاصة وأنه سيشارك في الكثير من البطولات التي تنتظره في الموسم المقبل، موضحًا أن الأهلي يحتاج أيضًا إلى ظهير أيسر جديد، في ظل تقدم علي معلول في العمر.

وأوضح أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم منطقة يشبه في إمكانياته عماد متعب ومصطفى محمد، وهذه الإمكانيات تغيب عن مهاجمي الدوري المصري، موجهًا نصيحته إلى إمام عاشور بالقول «سلم دماغك لإدارة الأهلي ومدير الكرة واللاعبين الذين سبقوك بالنادي، واوعى تمشي بدماغك».