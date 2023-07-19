عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سوبر السوبر.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق بشأن صفقة إمام عاشور

صدى البلد

أكد محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، أن إمام عاشور مكسب كبير للفريق الأحمر، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، مشيرًا إلى أنه عليه إغلاق (أذنيه) عن أي انتقادات، خصوصًا أن الأهلي فريق كبير وهناك ضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة.

وقال صديق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي نادٍ منضبط ويسير وفق نظام، وعلى إمام عاشور أن يتقبل ذلك، وأن يدفع ضريبة تمثيل فريق كبير بحجم الأهلي".

محمد صديق: إمام عاشور صفقة "سوبر السوبر" للأهلي.. وعليه غلق أذنيه عن أي انتقادات

وأضاف: "عندما انتقلت مع طارق السعيد للأهلي، لم يكن هناك سوشيال ميديا أو مواقع الكترونية وبرامج كثيرة بهذا الشكل، اللاعبون لديهم الآن صفحات على السوشيال وبعضهم يتأثر بما يقال من الجماهير، وعندما لعبت للأهلي كنت أرغب في النجاح واللعب بشكل أساسي وتمثيل صفوف منتخب مصر، لكن الآن الوضع مختلف وربنا يكون في عون اللاعبين".

وواصل: "هناك حالة تعصب ولجان الكترونية تقوم بسب اللاعبين، وبعض من يهاجم اللاعبين أقل من 15 عامًا، وبعضهم لا يُدرك أسباب رحيل لاعبين وانتقالهم لأندية أخرى، الأمور صعبة للغاية بالنسبة للاعبين، وأتمنى أن يغلق إمام عاشور الباب وأن يتكيف على نظام الأهلي".

وأكمل: "الأهلي تعاقد مع لاعب دولي، يدرك كافة الأمور ويعلم أنه سيكون بجوار نجوم كبيرة، مثلما تواجدت في الأهلي وسط نجوم كبيرة منهم أبوتريكة وبركات ومعوض وفلافيو، وبالتأكيد إمام عاشور يدرك ذلك، ولابد أن يلتزم ويكون مثل (الترس)، مثلما فعل مروان عطية الذي تألق بشكل جيد بعدما تجاوز جميع الضغوطات النفسية والعصبية بسبب تواجده في نادٍ كبير، وهناك بعض الأسماء لعبت في الأهلي والزمالك لم تنجح بسبب ذلك".

وأتم: "الأهلي اختار إمام عاشور لأنه يدرك أنه قدرات اللاعب ومدى افادته للفريق، وهو صفقة سوبر السوبر، وصنع الفارق مع الزمالك بعد رحيل فرجاني ساسي عن وسط ملعب الزمالك، وجعل جماهير النادي تنسى ساسي وأصبح معشوق الجماهير لأنه يملك مؤهلات فنية رائعة ويجيد التسديد واللعب برأسه ويلعب بشكل إيجابي على المرمى".

امام عاشور محمد صديق الأهلى الزمالك الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

لو حدث هتبقى مفاجأة.. شوبير يكشف اقتراب الأهلي من ضم صفقة سوبر

ترشيحاتنا

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

بريطانيا تعتزم تحديث صواريخها النووية.. ما الأمر؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة..السيسي يتابع الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني

صفقة القرن.. أول تعليق من نجم الأهلي السابق على ضم إمام عاشور

بقوة 6.5 درجة.. زلزال شديد يضرب مناطق في أمريكا الوسطى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ