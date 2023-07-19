بيبكي.. فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة لـ حوت قبل نفوقه في البرازيل

وثق مقطع فيديو قصير مؤثر اللحظات الأخيرة في حياة حوت أحدب قبل نفوقه على شاطئ كايبي في ساو فرانسيسكو دو كوندي بـ البرازيل.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء، الحوت الأحدب وهو يبكي ويستنشق أنفاسه الأخيرة بعد أن تقطعت به السبل على الشاطىء البرازيلي.

وأكد خبراء الحياة البحرية بالبرازيل نفوق الحوت الذي انهمرت دموعه بشكل مثير كما لو كان يعلم أنه على وشك الموت على الرغم من المحاولات اليائسة لإنقاذه.

وقال الطبيب البيطري والمنسق، جوستافو روداميلانس، إن المياه قد جرفت الحوت 3 مرات، الأولى على شاطىء جزيرة ماري في خليج جميع القديسين.

وتابع أنه بعد إعادته إلى الماء تقطعت به السبل مرة أخرى على شاطئ كايب ثم بعد إعادته إلى البحر مرة ثانية بمساعدة متطوعين وزورق قطر خرج للشاطىء مرة ثالثة حتي نفوقه الأخير.

وعن سبب نفوق الحوت، أوضح الطبيب لوسائل الإعلام المحلية: “لاحظنا أن زعنفة الحوت بها خلع أو كسر، لكن لا يمكننا تأكيد ذلك إلا بالأشعة السينية”.

هل الحيتان تبكي؟

من جانبهم، رفض الخبراء الاعتراف ببكاء الحوت، قائلين بإن سبب الدموع كان إطلاق زيت لتليين عيون الحوت أثناء خروجها من الماء.

وبين عالم الأحياء، فيكتور بانديرا: "توجد غدة في الجفن تنتج زيتا لتليين العين ومنع الجفاف، وبما أن الحوت على الأرض، معرض للرياح، تجف عيناه، لذلك ينتج هذا الزيت لحماية مقلة العين".

وتابع أن الحيتان لا تبكي بالمعنى الذي قد يبكي به البشر.