أكثر من 50 حوتا يثيرون الجدل على رمال شاطىء شهير باسكتلندا ..صور

تقطعت السبل بـ أكثر من 50 حوتا طيارا على رمال شاطىء في منطقة أوتر هبريدس بـ اسكتلندا مما أثار حالة كبيرة من الجدل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه بعد إطلاق الإنذار في الساعة 7.45 صباح اليوم الأحد، حث رجال الشرطة المواطنين على الابتعاد عن الشاطىء بينما يكافح رجال الإنقاذ الرياح القوية والأمطار القوية في محاولة لإنقاذ الحيتان.

ورغم محاولات الإنقاذ، فقد ورد وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، في تقرير منذ قليل، أن الكثير من الحيتان نفقوا بهذا الشكل المأساوي وفي ظل ظروف غامضة.

حيتان الطيار

وتشتهر حيتان الطيار بسلوكها الجماعي في الجنوح ففي عام 1992 تقطعت السبل بـ 11 حوتا في جزيرة لويس.

جدير بالذكر أنه في يوليو 2011، تقطعت السبل بمجموعة من الحيتان التجريبية في كايل أوف دورنس في ساذرلاند فيما يُعتقد أنه أكبر حدث من نوعه في اسكتلندا على الإطلاق حيث نفق حوالي 19 من أصل 70 حوتا.

وانفجرت أربع قنابل كبيرة تحت الماء على يد البحرية الملكية حيث ألقى علماء الحكومة باللوم عليها لاحقا في الجنوح الجماعي.

حيتان الطيار تثير الجدل على رمال شاطىء باسكتلندا

حيتان الطيار تثير الجدل على رمال شاطىء باسكتلندا

حيتان الطيار تثير الجدل على رمال شاطىء باسكتلندا

حيتان الطيار تثير الجدل على رمال شاطىء باسكتلندا