مدحت شلبي يكشف موقف نانت الفرنسي من مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد

قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار عبر قناة mbc ان هناك موافقة مبدئية من نادي نانت الفرنسي على مشاركة مهاجمه المصري مصطفى محمد ضمن الثلاثة الكبار في الأولمبياد .

ويرجع شلبي موافقة الفريق لسببين ، اولهما ان الأولمبياد ستكون فاترينة عرض بالنسبة لنجمه في فترة الانتقالات الصيفية ، والسبب الثاني ان المنتخب الأولمبي المصري سيخوض مبارتين في مجموعته أمام الدومنيكن وبطل آسيا في مدينة نانت .

واكد شلبي بذلك سوف يحظى مصطفى محمد بتشجع كبير من مناصري نانت الفرنسي في حالة لعبه مع المنتخب الأولمبي المصري .