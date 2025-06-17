مكتبة مصر العامة بالدقي تطلق خدمة مرجعية إلكترونية لدعم الباحثين والطلاب

في إطار سعيها المتواصل لمواكبة التحول الرقمي وتقديم خدمات معرفية متطورة، أطلقت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، خدمة مرجعية إلكترونية احترافية، تستهدف دعم الباحثين والطلاب الجامعيين في الوصول إلى مصادر موثوقة ومراجع أكاديمية دقيقة لمساعدتهم في إعداد أبحاثهم العلمية.

وتوفر هذه الخدمة المتخصصة إمكانية مساعدة الباحث في: اختيار أفضل وأحدث المراجع من قواعد بيانات ومصادر أكاديمية موثوقة، وتوسيع نطاق البحث العلمي وتقديم مقترحات بمراجع ذات صلة بالموضوع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المكتبة على تسهيل العملية البحثية للدارسين في مختلف المراحل، من طلاب الجامعات إلى باحثي الماجستير والدكتوراه، وتوفير الوقت والجهد المبذولين في البحث عن المعلومة الدقيقة والموثوقة.

وتتيح المكتبة للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إرسال استفساراتهم عبر واتساب على الرقم: 01060787532، مع ضرورة إرفاق البريد الإلكتروني ضمن الرسالة، وذلك لضمان التواصل الكامل وتقديم الردود التفصيلية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالباحث.

وأكدت إدارة المكتبة أن هذه الخدمة تأتي استجابة لاحتياجات مجتمع الباحثين المتزايدة، خاصة في ظل اعتماد المؤسسات الأكاديمية بشكل أكبر على البحث الرقمي والموارد الإلكترونية.

وتُعد مكتبة مصر العامة من المؤسسات الثقافية الرائدة في مصر، وتواصل عبر مثل هذه المبادرات تعزيز دورها كمنصة للمعرفة وخدمة المجتمع الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح للتكامل بين الثقافة والتكنولوجيا.