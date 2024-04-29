عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعاون بين "تعليم الكبار" ومؤسسة فاروق الباز لتوفير فرص عمل للمتحررين من الأمية

عيد عبد الواحد
عيد عبد الواحد

 بحث الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، مع نازك الألفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدكتور فاروق الباز لبناء علماء الغد؛ آليات تفعيل العمل المشترك في ضوء رؤية الهيئة المستقبلية؛ وذلك للتوجه نحو ريادة الأعمال والابتكار في مجال تعليم الكبار، والسعي نحو تحقيق جودة الحياة للمواطنين، والتعايش الرقمي.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم بأنه تم الاتفاق على تنفيذ مبادرة للمتحررين من الأمية، من خلال مؤسسة فاروق الباز وتتضمن المبادرة تدريب المتحررين على يد أساتذة متخصصين، وخبراء بزراعة أسطح المنازل بحي الأسمرات بالتعاون مع رئاسة الحي. 

وتهدف المبادرة إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك توفير فرص عمل للمتدربين بالشركات المهتمة بزراعة الأسطح بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لسكان الحي، ودمجهم في أنشطة منتجة.
جدير بالذكر أن هيئة تعليم الكبار تشجع الانتقال من مفهوم تدريس القراءة والكتابة لمن فاتهم الفرصة الأولى من التعليم إلى المفهوم الواسع لتعليم الكبار الذي يتصل بمناحي الحياة المختلفة، ويهدف الى تحقيق جودة الحياة للأفراد والمجتمعات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 | تفاصيل هامة للمستحقين

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة سب موظفة

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

الأهلي لم يعقد أي جلسات مع عبدالمنعم للتجديد .. تفاصيل

نجاح المفاوضات يحتاج إرادة سياسية.. شكري: مصر تجري مشاورات مستمرة مع حماس وإسرائيل

أول محطة من جولته بالشرق الأوسط.. بلينكن يصل السعودية من أجل غزة

هل يجوز للحائض ارتداء الجوانتي لقراءة القرآن.. الإفتاء ترد

غضب كبير في الأهلي تجاه السولية والشحات.. وجلسة عاجلة من الخطيب.. تفاصيل

ميدو: التخطيط لـ ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك فاشل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود مكشوف.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها بفستان جريء

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ