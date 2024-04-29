تعاون بين "تعليم الكبار" ومؤسسة فاروق الباز لتوفير فرص عمل للمتحررين من الأمية

بحث الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، مع نازك الألفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدكتور فاروق الباز لبناء علماء الغد؛ آليات تفعيل العمل المشترك في ضوء رؤية الهيئة المستقبلية؛ وذلك للتوجه نحو ريادة الأعمال والابتكار في مجال تعليم الكبار، والسعي نحو تحقيق جودة الحياة للمواطنين، والتعايش الرقمي.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم بأنه تم الاتفاق على تنفيذ مبادرة للمتحررين من الأمية، من خلال مؤسسة فاروق الباز وتتضمن المبادرة تدريب المتحررين على يد أساتذة متخصصين، وخبراء بزراعة أسطح المنازل بحي الأسمرات بالتعاون مع رئاسة الحي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك توفير فرص عمل للمتدربين بالشركات المهتمة بزراعة الأسطح بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لسكان الحي، ودمجهم في أنشطة منتجة.

جدير بالذكر أن هيئة تعليم الكبار تشجع الانتقال من مفهوم تدريس القراءة والكتابة لمن فاتهم الفرصة الأولى من التعليم إلى المفهوم الواسع لتعليم الكبار الذي يتصل بمناحي الحياة المختلفة، ويهدف الى تحقيق جودة الحياة للأفراد والمجتمعات.

