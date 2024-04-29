عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المشاط: التوترات في المنطقة والبحر الأحمر ستؤثر بالسلب على قناة السويس

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط

أكدتوزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن استمرار التوترات في البحر الأحمر والمنطقة سيؤثر بشكل سلبي على قناة السويس ما يضغط على ميزان المدفوعات في البلاد.

وقالت المشاط في حوار لها مع شبكة "سي إن بي سي" على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب في غزة لها آثار مباشرة على منطقة قناة السويس".

وتابعت: "أعتقد أن التقديرات تشير إلى أن إيراداتنا انخفضت بما يقرب من 50%، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على ميزان المدفوعات".

وأضافت المشاط: "التوتر والهجمات التي حدثت في البحر الأحمر، أو التهديدات على السفن، خلقت طرقًا بديلة لقناة السويس، ونأمل أن ينتهي ذلك بوقف إطلاق النار في غزة ومحاولة إيجاد حل للوضع".

وأشارت المشاط إلى أن هناك دائما حاجة إلى الاستقرار، لكي يكون تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ به.

وذكرت: "إذا استمرت التهديدات التي تؤثر على قناة السويس، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى الضغط على ميزان المدفوعات".

https://x.com/CNBCMiddleEast/status/1784794559450435785

خبير: المعلومات المغلوطة تؤثر على الاقتصاد العالمي

رئيس الوزراء يلتقي مدير صندوق النقد الدولي.. ماذا قالت «جورجيفا» عن الاقتصاد المصري؟

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي البحر الأحمر قناة السويس الرياض غزة ميزان المدفوعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 | تفاصيل هامة للمستحقين

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

الأهلي ينتظر قرار لجنة الانضباط تجاه الشيبي قبل اللجوء إلى الفيفا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إنفو جراف وفيديو.. مشاركة وزيرة التعاون في اجتماعات الربيع لصندوق النقد

وزيرة التعاون الدولي في ذكرى تحرير سيناء: تحية إلى أرواح الشهداء

لقاءات مكثفة.. أبرز نشاطات وزيرة التعاون الدولي خلال اجتماعات الربيع بواشنطن

تمويلات بـ37 مليار دولار.. وزيرة التعاون الدولي تكشف إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر

وزيرة التعاون الدولي تشهد إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير EMC

وزيرة التعاون تتفقد أول جمعية نسائية تراثية على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

200 شخص وفي الشوارع.. تظاهرات واعتصام بداخل جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

أخبار التكنولوجيا|بسعر أقل من 6000 جنيه.. أحدث وأقيم موبايل 5G من Realme وتطبيقات سحرية هتدلع بيها موبايلك.. مش هتصدق إنها ببلاش

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة سب موظفة

مدحت شلبي يكشف موقف نانت الفرنسي من مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد

سعر الذهب في مصر مستهل اليوم الإثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود مكشوف.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها بفستان جريء

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ