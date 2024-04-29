المشاط: التوترات في المنطقة والبحر الأحمر ستؤثر بالسلب على قناة السويس

أكدتوزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن استمرار التوترات في البحر الأحمر والمنطقة سيؤثر بشكل سلبي على قناة السويس ما يضغط على ميزان المدفوعات في البلاد.

وقالت المشاط في حوار لها مع شبكة "سي إن بي سي" على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب في غزة لها آثار مباشرة على منطقة قناة السويس".

وتابعت: "أعتقد أن التقديرات تشير إلى أن إيراداتنا انخفضت بما يقرب من 50%، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على ميزان المدفوعات".

وأضافت المشاط: "التوتر والهجمات التي حدثت في البحر الأحمر، أو التهديدات على السفن، خلقت طرقًا بديلة لقناة السويس، ونأمل أن ينتهي ذلك بوقف إطلاق النار في غزة ومحاولة إيجاد حل للوضع".

وأشارت المشاط إلى أن هناك دائما حاجة إلى الاستقرار، لكي يكون تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ به.

وذكرت: "إذا استمرت التهديدات التي تؤثر على قناة السويس، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى الضغط على ميزان المدفوعات".

https://x.com/CNBCMiddleEast/status/1784794559450435785