خبير: المعلومات المغلوطة تؤثر على الاقتصاد العالمي

قال الدكتور علي فرج، الخبير الاقتصادي، إن المعلومات المغلوطة تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

وأضاف "فرج" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن التداعيات التي تحدث للاقتصادات المختلفة سواء متقدمة أو متوسطة أو حتى ناشئة تكون آثارها فورية، متابعًا: "بمجرد ما تطلع إشاعة معينة عن سوق أو اقتصاد معين تنتشر الأخبار من هنا وهناك على منصات التواصل الاجتماعي والوكالات الإخبارية".

وتابع: "حتى يتم نفي تلك المعلومة من الجهات المعنية أو المسئولين تكون أخذت وقتًا من أسبوع وحتى شهر أو شهرين على حسب درجة الانتشار، ويكون الغرض من تلك الشائعة حدث بالفعل".

وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي في اتجاهين الأول النمطية في التعامل مع الأزمات والحروب، والنمط الثاني استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في التأثير على الرأي العام وعلى الجموع من المستخدمين حول سلعة معينة أو سوق معين.