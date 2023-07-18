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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

فيديو مذهل.. ظهور
فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

انتشر مقطع فيديو نشرته ماري إيربس، لاعب كرة القدم الإنجليزية يوثق ظهور حوت أمامهم في البحر قبل ذهابهن لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وخلال مقطع الفيديو، ظهرت ماري إيربس متحمسة بشكل كبير حيث قفزت في الهواء عندما قفز الحوت من الماء أمام قاربهم مباشرة. 

الحيتان 

جدير بالذكر أنه غالبا ما يتم رصد الحيتان التي تعد بمثابة “معالم جذب سياحية” بعيدا عن المياه في أستراليا بين يونيو ونوفمبر.

وسيلتقي منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات بأول منافس له في المباراة الافتتاحية للمجموعة D في بريزبين، يوم السبت.

وسيفتتح المنتخب الأسترالي المضيف البطولة في سيدني ضد أيرلندا، يوم الخميس، وذلك أمام حشد ضخم من 82500 متفرج.

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