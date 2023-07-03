غواص يروي لحظة ابتلاعه من حوت ضخم والنهاية غير متوقعة

كشف غواص محترف تفاصيل عن اللحظة المرعبة بعد ابتلاعه بالكامل من قبل حوت ضخم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وجد مايكل باكارد نفسه في فم حوت أحدب في بروفينستاون ، ماساتشوستس في يونيو 2021.

فيما تصدرت حادثة المرعبة عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم - والآن يروي الغواص كافة التفاصيل بعد ابتلاعه من الحوت والنجاة بحياته بأعجوبة

الغواص الناجي من الحادث

ومما لا يصدق أن هذا خذا ليس الحادث الأول الذي يوجه فيه الغواص البالغ من العمر 57 عامًا الموت ، حيث تورط أيضًا في حادث تحطم طائرة في عام 2001 أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ذكرت LadBible أن باكارد قال: "كنت محاصرًا لمدة 30-40 ثانية. "نعم ، كنت مقتنعًا تقريبًا أنني سأموت في ذلك اليوم."

وأضاف: "كان بإمكاني الاختناق أو الغرق إذا لم أسترجع منظمي في الوقت المناسب".

واوضحت الصحيفة ات الحوت بصق باكارد قبل أن يسبح ، ومرة ​​عاد إلى اليابسة ذهب إلى المستشفى.

قال: "قلت ، لقد علقت في فم حوت". “جاء جميع الممرضات والأطباء في المستشفى لرؤيتي وسؤالني عن الحادث”.