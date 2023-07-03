عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غواص يروي لحظة ابتلاعه من حوت ضخم والنهاية غير متوقعة

غواص يروي لحظة ابتلاعه
غواص يروي لحظة ابتلاعه من حوت ضخم والنهاية غير متوقعة

كشف غواص محترف تفاصيل عن اللحظة المرعبة بعد ابتلاعه بالكامل من قبل حوت ضخم. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وجد مايكل باكارد نفسه في فم حوت أحدب في بروفينستاون ، ماساتشوستس في يونيو 2021.

فيما تصدرت حادثة  المرعبة عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم - والآن يروي  الغواص  كافة التفاصيل بعد ابتلاعه من الحوت والنجاة بحياته بأعجوبة

الغواص الناجي من الحادث

ومما لا يصدق أن هذا خذا ليس الحادث الأول الذي يوجه فيه الغواص البالغ من العمر 57 عامًا  الموت ، حيث  تورط أيضًا في حادث تحطم طائرة في عام 2001 أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

 ذكرت LadBible أن باكارد قال: "كنت محاصرًا لمدة 30-40 ثانية. "نعم ، كنت مقتنعًا تقريبًا أنني سأموت في ذلك اليوم."

وأضاف: "كان بإمكاني الاختناق أو الغرق إذا لم أسترجع منظمي في الوقت المناسب".

واوضحت الصحيفة ات الحوت بصق   باكارد قبل أن يسبح ، ومرة ​​عاد إلى اليابسة ذهب إلى المستشفى.

 قال: "قلت ، لقد علقت في فم حوت". “جاء جميع الممرضات والأطباء في المستشفى لرؤيتي وسؤالني عن الحادث”.

غواص حوت حوت ضخم حوت أحدب غواص محترف تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

قرارات هامة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا بعد تراجع أعمال الشغب

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

موضوعات متعلقة

أمومة لا توصف.. دبة تحمل ابنها بأسنانها لعبور سياج| فيديو

شاهد| لحظة تفجير دبابة روسية بطريقة مرعبة

شاهد.. أخر صورة للملياردير البريطاني وابنه قبل الصعود لغواصة تيتان

شاهد .. راكب مخمور يثير الرعب بين ركاب طائرة بريطانية

شاهد| الصور الأولى لبقايا حطام غواصة تيتان الغارقة

شاهد| كيف تحول جسم مدمنة وجبات سريعة بعد الدايت

لو راجل كل .. مطعم تايواني يقدم أغرب طبق بالعالم

رائد فضاء بـ ناسا : الفضائيون منعوا الحرب النووية في العالم

ترشيحاتنا

نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد جنين لإيواء أهالي المخيم.. فيديو

طلب عاجل من الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

تطور عاجل بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. فيديو

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

هل تحدث زيادة في أسعار الكهرباء الفترة المقبلة ؟ موازنة النواب تحسم الجدل.. فيديو

هروب القوات الأوكرانية.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ