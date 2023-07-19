نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته.. حقيقة ظهور ورم أعلى ركبة ميسي.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، “خبر حلو للذين يبحثون عن وسيلة لإنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية”.

احترس .. علامات تؤدي إلى حدوث انفجار في التكييف

أصبحت أجهزة التكييف من ضروريات الحياة خاصة في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، فقد يؤدي تشغيل التكييف لفترات طويلة، إلى مشكلات تتعلق بأعطاله، نتيجة الاعتماد عليه بشكل مستمر وتشغيله لساعات متواصلة، قد تصل هذه المشكلات إلى الانفجار في بعض الحالات.

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

شاركت الإعلامية بوسي شلبي في فاعليات حفل توزيع جوائز الأفضل في بيروت، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

بسبب القطط والكلاب .. تحذير من مرض جديد يسبب الوفاة في الأردن

حذرت وسائل الإعلام الأردنية عن انتشار مرض جديد هو " المشوكات" أو "الأكياس الكلبية" وظهر بشكل متزايد في البلاد، وهو مرض خطير قد يؤدي للوفاة، تنقله الكلاب والقطط الأليفة.

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

يعد علاج الضغط المنخفض بصفة عامة إذا انخفضت قراءة ضغط الدم لأقل من 90 ملليمترًا من الزئبق بالنسبة إلى الرقم العلوي (الإنقباضي) أو 60 ملم زئبقي بالنسبة إلى الرقم السفلي (الانبساطي).

حقيقة ظهور ورم أعلى ركبة ميسي.. تفاصيل

أثار نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا واثار العديد من التساؤلات بين محبينه على منصه التواصل الاجتماعي إنستجرام وذلك بعد نشرة صورة له وهو يستمتع بقضاء عطلته الصيفية بشواطئ ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.. حيث ظهر واقفا مع بروز كتل غريبة أعلى ركبته، مما أثار جدلا واسعاً بين متابعيه ،وتساءل بعض من محبي اللاعب العالمي الشهير "بميسي" الكثير من التساؤلات، حول سر هذه الكتل البارزة أعلى ركبتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.