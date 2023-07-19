بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

شاركت الإعلامية بوسي شلبي في فاعليات حفل توزيع جوائز الأفضل في بيروت، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة الإعلامية بوسي شلبي

واختارت بوسي شلبي فستان طويل وباكمام طويلة باللون الأخضر والأزرق مصنوع من خامة سيكوين مزود بفرو عند الأكمام.

وكان فستان بوسي شلبي من تصميم زهير مراد من مجموعه أزياء لربيع وخريف 2023.

وتركت بوسي شلبي شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة ويفي أنسابية وناعمة، لتبرز من اناقتها.

الإعلامية بوسي شلبي

وأختارت بوسي شلبي مكياجا ناعما تبرز من جمال ملامحها، فقد اختارت الكحل الاسود، والماسكر، مع أحمر الشفاه باللون الروز.

الإعلامية بوسي شلبي

واكملت بوسي شلبي إطلالتها ببعض الأكسسورات باللون الفضي مع حقيبة باللون الأبيض الفضي، وحذاء بنفس اللون.

الإعلامية بوسي شلبي

فسنان الإعلامية بوسي شلبي