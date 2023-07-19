حقيقة ظهور ورم أعلى ركبة ميسي.. تفاصيل

أثار نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا واثار العديد من التساؤلات بين محبينه على منصه التواصل الاجتماعي إنستجرام وذلك بعد نشرة صورة له وهو يستمتع بقضاء عطلته الصيفية بشواطئ ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.. حيث ظهر واقفا مع بروز كتل غريبة أعلى ركبته، مما أثار جدلا واسعاً بين متابعيه ،وتساءل بعض من محبي اللاعب العالمي الشهير "بميسي" الكثير من التساؤلات، حول سر هذه الكتل البارزة أعلى ركبتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واعتقد البعض أنها مشكلة صحية يتعرض لها ميسي، وقال آخرون إنها كتل عضلية دليل على قوة ساقيه ولياقته البدنية، في حين ذهب فريق ثالث إلى أن الصورة مفبركة ولا صحة لها.. فما حقيقة الصورة وسر ظهور هذه الكتل؟



نشرت شبكة «RAC1» الإسبانية، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق في الحالة الصحية للاعب وأنه يتمتع بصحة جيدة ولياقة البدنية قوية، لافتة إلى أن هذه الكتل التي تظهر أعلى ركبتيه ما هي إلا عضلات وتدل على قوته البدنية العالية وتمتعه بصحة جيدة.

و طمأنت عاشقين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، حيث قالت أنه لا يوجد أي سبب يدعو للقلق بشأن تلك الكتل ، فتلك الكتل هي ناتجة عن التمارين الرياضية التي يمارسها ميسي لتقوية ساقيه للإستمرار في العطاء بالملاعب لأكثر مدة

ممكنة ، لان ليونيل ميسي دائم العمل على تقوية عضلات فخذيه الرباعية لضمان استمرار مستواه

الممتاز داخل الملاعب، وتلك الكتل ما هي إلا دليل على التطور العضلي الكبير الذي وصل له ميسي.

واشادت 'RAC1' بعقلية ليونيل ميسى، فعلى الرغم على التطور العضلي الكبير الذي وصل له ميسي.

وأشادت الشبكة بعقلية ليونيل ميسي، فعلى الرغم من اقترابه من سن ال40 ولكنه لا ييأس ولا يتوقف

عن ممارسة التمارين الرياضية الشاق