عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيقة ظهور ورم أعلى ركبة ميسي.. تفاصيل

ميسي
ميسي

أثار نجم كرة القدم  الأرجنتيني ليونيل ميسي  جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا واثار العديد من التساؤلات بين محبينه على منصه التواصل الاجتماعي إنستجرام وذلك بعد نشرة صورة له وهو يستمتع بقضاء عطلته الصيفية بشواطئ ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.. حيث ظهر واقفا مع بروز كتل غريبة أعلى ركبته، مما أثار جدلا واسعاً بين متابعيه ،وتساءل بعض من محبي اللاعب العالمي الشهير "بميسي" الكثير من التساؤلات، حول سر هذه الكتل البارزة أعلى ركبتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واعتقد البعض أنها مشكلة صحية يتعرض لها ميسي، وقال آخرون إنها كتل عضلية دليل على قوة ساقيه ولياقته البدنية، في حين ذهب فريق ثالث إلى أن الصورة مفبركة ولا صحة لها.. فما حقيقة الصورة وسر ظهور هذه الكتل؟


نشرت  شبكة «RAC1» الإسبانية، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق في الحالة الصحية للاعب وأنه يتمتع بصحة جيدة ولياقة البدنية قوية، لافتة إلى أن هذه الكتل التي تظهر أعلى ركبتيه ما هي إلا عضلات وتدل على قوته البدنية العالية وتمتعه بصحة جيدة.

و طمأنت عاشقين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، حيث قالت أنه لا يوجد أي سبب يدعو للقلق بشأن تلك الكتل ، فتلك الكتل هي ناتجة عن التمارين الرياضية التي يمارسها ميسي لتقوية ساقيه للإستمرار في العطاء بالملاعب لأكثر مدة
ممكنة ، لان ليونيل ميسي دائم العمل على تقوية عضلات فخذيه الرباعية لضمان استمرار مستواه

الممتاز داخل الملاعب، وتلك الكتل ما هي إلا دليل على التطور العضلي الكبير الذي وصل له ميسي.

واشادت 'RAC1' بعقلية ليونيل ميسى، فعلى الرغم على التطور العضلي الكبير الذي وصل له ميسي.

وأشادت  الشبكة بعقلية ليونيل ميسي، فعلى الرغم من اقترابه من سن ال40 ولكنه لا ييأس ولا يتوقف
عن ممارسة التمارين الرياضية الشاق

ميسي الأرجنتيني ليونيل ميسى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة مفبركة أخبار ميسي صور ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

لو حدث هتبقى مفاجأة.. شوبير يكشف اقتراب الأهلي من ضم صفقة سوبر

موضوعات متعلقة

خبيرة تربوية تقدم 10 أفكار غير تقليدية لإستغلال الإجازة الصيفية للأطفال

في خمس دقائق بس.. إزاي تعملي ميكب زي المحترفين بـ9 خطوات

خلي بالك .. نصائح ضرورية لتجنب التسمم الغذائي

اكتشاف مذهل..طلاء حوائط جديد يخفض حرارة المنزل 8 درجات نهاراً و19 درجة ليلاً

علاج رائحة العرق.. وصفات طبيعية للرجال والنساء

تكات طريقة عمل طاجن البامية باللحمة فى الفرن

للكبد والقولون والزهايمر.. لن تتوقع فوائد البصل

من التوتر إلى الأمراض المزمنة.. أسباب غير معروفة للصداع المستمر

ترشيحاتنا

رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

بريطانيا تعتزم تحديث صواريخها النووية.. ما الأمر؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة..السيسي يتابع الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني

صفقة القرن.. أول تعليق من نجم الأهلي السابق على ضم إمام عاشور

بقوة 6.5 درجة.. زلزال شديد يضرب مناطق في أمريكا الوسطى

إعلامي شهير يُواسي الزمالك: متزعلوش.. فرّطوا في إمام عاشور ولكم الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ