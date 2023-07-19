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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، “خبر حلو للذين يبحثون عن وسيلة لإنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية”.

 

فوائد استخدام زيت إكليل الجب

ل لإنبات الشعر وكثافته

 

وتابع هاني الناظر في منشوره، "بعيدًا عن الأدوية والكيماويات الموضعية، وتقليلاً للمصاريف، فقد ثبت علمياً أن دهان فروة الرأس بزيت نبات الروز ماري (اكليل الجبل) المخفف بالماء يساعد بشكل ملحوظ على إنبات الشعر وزيادة كثافته.

 

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وأضاف هاني الناظر، أنه يمكن لزيت اكليل الجبل الروزماري أن يزيد كثافة الشعر وإنباته خلال فترة من ثلاث لستة شهور.

هاني الناظر زيت إكليل الجبل لإنبات الشعر وكثافته زيت إكليل الجبل الشعر إنبات الشعر فوائد إستخدام زيت إكليل الجبل نبات الروز ماري

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