عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة الاحتفال بالدوري.. الأهلي يواجه حرس الحدود| الموعد والتفاصيل

الأهلي
الأهلي

يلاقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره حرس الحدود، في المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن الجولة 33 من عمر الدوري المصري.

الأهلي يواجه حرس الحدود في ليلة الاحتفال بالدوري

ونجح الأهلي في حسم بطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 81 نقطة، بينما يحل حرس الحدود بالمركز 18 برصيد 24 نقطة.

وكان الأهلي طلب حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، من أجل الاحتفال بحصد لقب الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتسلم الأهلي، درع الدوري بعد لقاء حرس الحدود، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة في بيان رسمي.

الأهلى حرس الحدود الدوري المصري الدوري الممتاز الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

ترشيحاتنا

إعادة طفل من ذوى الهمم ضل الطريق لأهليته بالأميرية

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو 2023|مدفوعة الأجر

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

الأكثر زيارة في المتحف البريطاني.. تعرف على قصة اكتشاف حجر رشيد

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ