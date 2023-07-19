ليلة الاحتفال بالدوري.. الأهلي يواجه حرس الحدود| الموعد والتفاصيل

يلاقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره حرس الحدود، في المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن الجولة 33 من عمر الدوري المصري.

الأهلي يواجه حرس الحدود في ليلة الاحتفال بالدوري

ونجح الأهلي في حسم بطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 81 نقطة، بينما يحل حرس الحدود بالمركز 18 برصيد 24 نقطة.

وكان الأهلي طلب حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، من أجل الاحتفال بحصد لقب الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتسلم الأهلي، درع الدوري بعد لقاء حرس الحدود، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة في بيان رسمي.