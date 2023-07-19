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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البلشي يشارك في اجتماع العاملين بـ مكتب BBC

صدى البلد

عقد الصحفيون العاملون في مكتب BBC القاهرة، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين؛ للاعتراض على السياسة التمييزية التي تمارسها الإدارة ضدهم.

عُقد المؤتمر الصحفي للزملاء في بي بي سي بمدخل مبنى مقر المؤسسة بالعجوزة.

وبعد قليل يعلن الصحفيون تفاصيل الخطوات القادمة للتصعيد حتى الحصول على جميع حقوقهم.


وقال الصحفيون إن دوافع الاضراب ليست فقط الاعتراض على تدني الرواتب والمطالبة بأجور عادلة تناسب الصعوبات الاقتصادية الحالية، لكن اولا وقبل كل شيء الاحتجاج على التمييز الذي تتعمد المؤسسة انتهاجه ضدنا، مشيرين الى انه لا يتلقى العاملون بمكتب القاهرة نفس المعاملة التي يحظى بها أقرانهم في باقي مكاتب المؤسسة في الشرق الاوسط، فيما يخص السياسة المالية ، فقد اختصت المؤسسة مكتب القاهرة بمعاملة مجحفة ودونية تتجاهل حقوقهم المادية والمعنوية ولا تراعي تدهور الاوضاع الاقتصادية وتضعهم تحت ضغوط معيشية متزايدة.

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