وضع البلطجية والقلتة في سجن جزيرة على طراز الكاتراز في أعقاب حملة القمع التي شنتها العصابات في هندوراس.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يتم وضع خطط جديدة في الوقت الذي يتطلع فيه رئيس الدولة ، زيومارا كاسترو ، إلى قمع عنف العصابات - في أعقاب المذبحة التي راح ضحيتها 46 سجينة الشهر الماضي.

تريد هندوراس الآن بناء سجن معزول لإيواء أكثر زعماء البلاد رعباً في أرخبيل Islas del Cisne ، على بعد 155 ميلاً من الشاطئ.

وضع مئات القتلة بسجون شديدة الحراسة بهندوراس

سيؤدي بناؤه إلى سجن الجزيرة الوحيد في الغرب ، بعد أن أغلق Islas Marias في المكسيك - الذي كان يضم أمثال القاتل المتسلسل El Sapo الذي قتل 120 شخصًا - أبوابه في عام 2019.

يمكن للسجن المصمم على طراز الكاتراز أن يستوعب 2000 نزيل ، مما يضعهم في عزلة تامة.