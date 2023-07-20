احذر .. تشنجات الساق علامة للإصابة بمرض خطير

تحدث تشنجات الساق في بعض الأحيان دون سبب ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون علامة أو عرضًا لحالة صحية محتملة،إذا كان الشخص يعاني من أي من الحالات التالية، فمن المرجح أن تكون تقلصات الساق نتيجة لهذه الحالة، وقد تشعر بآلام بسيطة أو شديد الألم في الساقين وتشك بأنها بسبب التعب فتهمل الأمر، قد يكون ذلك صحيحاً،حيث يمكن أن يكون نمط الحياة المستقرة ضارا بشكل خاص، كما أن التعب العضلي قد يكون السبب الرئيسي للشد العضلي بالساق ما يتطلب الحذر من الإفراط في مجهود العضلات.

غير أن تكرار حدوث هذه الأعراض بين حين وآخر حتى وإن هدأت بسرعة بعد الراحة يستدعي استشارة الطبيب، فقد تكون هذه العلامات إشارة لوجود اضطرابات في الدورة الدموية،وغيرها من العوامل لذلك نرصد في هذا التقرير علامات واسباب وعلاج ألام تشنجات الساق وطرق الوقاية وفقاً لموقع "إكسبرس"

علامات وأسباب تشنجات الساق:

وهناك عدد من العلامات التي تشير إلى هذه الحالة، وقد يظهر الكثير منها في الساقين:



ويمكن أن تكون تشنجات الساق علامة على حالة صحية أكثر خطورة، مثل مرض السكري أو مرض باركنسون.

ومن المحتمل أن تحدث تقلصات في الساق جنبا إلى جنب مع أعراض أخرى، مثل ضيق الشرايين والأمراض المرتبطة بالدورة الدموية، وضيق القناة الشوكية أسفل الظهر، والجفاف والحمل واضطرابات الغدد الصماء.

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض الشرايين المحيطي.

يعتقد الخبراء أن نحو 60% من البالغين يصابون بتشنجات الساق أثناء الحركة، في مرحلة ما من حياتهم.



ويزيد ارتفاع مستوى الدهون في الدم والتدخين والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والضغط المرتفع، من خطر حدوث أمراض الأوعية الدموية وبالتالي اضطرابات الدورة الدموية.

والأمر الأسوأ أن اضطربات الدورة الدموية قد تؤثر سلباً على القلب أو الدماغ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وأشار الأطباء المتخصصون فى هذه الحالة إن "أمراض الأوعية الدموية التي يمكن أن تتطور لا تزال السبب الأول للوفاة، قبل السرطان".

.‫وقد تشير تشنجات الأقدام إلى نقص السوائل والمحلول الإلكتروليتي بالجسم، ‫خاصة عندما تكون مصحوبة بقيء وإسهال وتعرق.

الوقاية من تشنجات الساق :

للحد من الإصابة بتصلب الشرايين في الساق، اتباع نظام غذائي صحي

والابتعاد عن السكريات

والإقلاع عن التدخين

ممارسة التمارين الرياضية

علاج تشنجات الساق:

معظم تشنجات الساق ليست خطيرة، وهناك طرق مختلفة لتخفيف الألم. وينصح خبراء الصحة بما يلي:

- المشي إذا أمكن، حاول المشي على كعبي قدميك لتمديد عضلاتك.

- استخدام الحرارة يمكن أن تساعد زجاجة الماء الساخن أو المنشفة الدافئة أو الاستحمام في تخفيف الألم.

- يجب التدليك المنطقة المصابة لتخفيف الضيق. وفي هذه الأثناء، اثنِ قدمك، ومدد ساقك إلى أقصى حد ممكن.

- تناول عصير المخلل ربما يكون خيارا أقل جاذبية، لكن بعض الدراسات أظهرت أن شرب كمية صغيرة من عصير المخلل قد يساعد.

وإذا استمرت تشنجات ساقك، ففكر في إجراء بعض التغييرات الوقائية في نمط الحياة.

ويمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء والتمدد قبل النوم وارتداء الأحذية الداعمة في حل المشكلة.