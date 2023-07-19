نائب رئيس المؤتمر: قرار العفو الرئاسي دفعة كبيرة للحوار الوطني لتحقيق طموحات الشعب

ثمّن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر مؤكدا أن قرار العفو هو رسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم السياسية و تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور من التواصل بين كافة أطراف المجتمع وهو الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان للمواطن المصري.

الإفراج عن دفعات متتالية من المحبوسين

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الإفراج عن دفعات متتالية من المحبوسين هدفها تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها للأفضل، وذلك انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية التي كفلها الدستور مشيرا إلى أن مصر وضعت ملف حقوق الإنسان نصب عينها وأولته اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية في صورة استراتيجية وطنية حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع .



ووجه فرحات التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريا، بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية مؤكدا أن هذا النهج الإيجابي من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي أسفر عنها الحوار الوطني و خطوة مهمة في ملف الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي و دفعة كبيرة للحوار الوطني لتحقيق طموحات كل الشعب المصري .