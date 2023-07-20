برلمانية عن قرار العفو الرئاسي: السيسي حريص على إنجاح الحوار الوطني

قالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، يؤكد حرص الرئيس السيسي على إنجاح الحوار الوطني، خاصة أن هذا القرار جاء استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وأوضحت الكاتب، في تصريحات لها اليوم، أن تلك الخطوة تعكس رغبة وحرص القيادة السياسية على تطوير ملف حقوق الإنسان في مصر في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك دليل على حرص الرئيس السيسي على مستقبل أبنائه من المصريين.

وأشادت عضو مجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي التي تصدر باستمرار سواء بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا أو العفو عن بعض الصادر بحقهم أحكام قضائية، مؤكدة أن تلك القرارات تلاقي ردود فعل ايجابية للغاية داخل مصر وتساهم في تحقيق تقدم ملحوظ في ملف حقوق الإنسان، كما إنها تدخل الفرحة والبهجة على نفوس المفرج عنهم وأسرهم.

وأشارت الكاتب إلى أن الرئيس السيسي حريص دائما على تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه داخل أروقة الحوار الوطني طالما كان يقع الأمر في حدود صلاحياته الدستورية، حيث أكد الرئيس في أكثر من مناسبة استجابته لكل ما يتم التوافق عليه بين كافة المشاركين في الحوار الوطني.