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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة لهاكرز الحسابات الشخصية وفقا للقانون

اختراق الحسابات
اختراق الحسابات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات اختراق الحسابات والمواقع الخاصة وذلك وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات فيما يلى:

و تصدى القانون لـ الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، و وضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها تصل لـ الحبس وغرامة 30 ألف جنيه. 

 

عقوبة اختراق الحسابات والمواقع الخاصة 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه . 

الجرائم الإلكترونية اصطناع المواقع إختراق الحسابات البريد الالكترونى العقوبة السجن الحسابات الشخصية

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