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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمرو الليثي رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون

رئيس اتحاد إذاعات
رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

يتقدم اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي بخالص التهنئة للاخوة والزملاء الاعلاميين  ولجميع العاملين بمبنى الاذاعة والتلفزيون المصرى "ماسبيرو " بمناسبة مرور الذكرى الثالثة والستون لانطلاق البث الاول للارسال التلفزيونى فى مصر

ومنذ هذا التاريخ وحتى يومنا هذا كان التلفزيون المصري ولا زال صاحب مسيرة إعلامية متميزة وقلعة اعلامية تذخر بأكبر الخبرات الاعلامية بمصر والعالم العربى والتى صنعت اعلاما توعويا تنويريا تميز بالمصداقية والحرفية فى الحقل الاعلامي.

تحية شكر وتقدير للزملاء الاعلاميين ولجميع العاملين بماسبيرو ولكل شخص ساهم فى تطوير واستمرار ونجاح هذا الصرح الاعلامي الكبير.

منظمة التعاون الاسلامي عمرو الليثي البث التلفزيون

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