مع انتشار حرائق الغابات|فرار الآلاف من المنازل والفنادق في جزيرة رودس اليابانية

أجلت السلطات في اليونان، آلاف الأشخاص من المنازل والفنادق في جزيرة رودس اليونانية بسبب حرائق الغابات.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وصفت خدمة الإطفاء في البلاد الحرائق بأنها أصعب الحرائق التي تواجهها حاليًا.

وتشير التقديرات إلى أنه تم نقل أكثر من 2000 شخص عن طريق البحر إلى موقع أكثر أمانًا.

وتكافح الجزيرة حرائق الغابات التي أججتها الرياح القوية منذ يوم الثلاثاء، وسط موجة حر في أوروبا.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، بحسب وزارة أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان.

وقالت الوزارة إنه يتم إجلاء الزوار بأمان من المناطق المتضررة في رودس - والتي تمثل أقل من 10٪ من أماكن الإقامة السياحية بالجزيرة - ويتم إعادة توجيههم إلى فنادق أخرى في الجزيرة.

وكانت 5 طائرات هليكوبتر و173 من رجال الإطفاء تعمل في المنطقة، وأفادت التقارير بأن ثلاثة فنادق في منطقة كيوتاري قد تضررت من جراء النيران. كما تأثرت مناطق لارما ولاردوس واسكليبيو.

حرائق الغابات في اليونان

وانضمت قوارب خاصة إلى خفر السواحل اليوناني للمساعدة في إنقاذ الأشخاص من الشواطئ في شرق الجزيرة.

كما ورد أن سفن البحرية اليونانية تتجه إلى المنطقة التي تشتهر بالسياح.

وقال نائب رئيس الإطفاء يوانيس أرتوفوس إن سفتهم متاحة لاستيعاب الناس.

وأظهر التلفزيون اليوناني طوابير طويلة من السائحين يحملون حقائبهم وهم ينقلون إلى بر الأمان مع ظهور الدخان في الخلفية.