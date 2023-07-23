رمضان بيكهام : كأس الرابطة له مذاق خاص.. والمربع الذهبي هدفنا في الموسم المقبل

أظهر أحمد رمضان بيكهام، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، سعادة بالغة بتتويج فريقه، بلقب بطولة كأس الرابطة على حساب المصري البورسعيدي.

وقال أحمد رمضان بيكهام خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الحصول على بطولة خارج الأهلي والزمالك لها مذاق آخر، و كأس الرابطة كانت فرصة لنا لنثبت أننا فريق بطل ".

وأضاف :" كنا نصارع من أجل البقاء وهذا الفريق لم يكن يستحق ذلك، وسيراميكا كليوباترا هدفه المربع الذهبي في الموسم المقبل".

توج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب بطولة كأس الرابطة المصرية علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة التي اقيمت علي ملعب برج العرب في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويعد لقب كأس الرابطة المصرية هو الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020 .