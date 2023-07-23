سفيرة الإمارات بالقاهرة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى 23 يوليو

هنأت السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربيةومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقالت الكعبي في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "‏من الإمارات نرفع أسمى وأجمل التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة".

وتابعت سفيرة الإمارات بالقاهرة: " داعين المولى تعالى أن يحفظ مصر الحبيبة، وأن يمن عليها بمزيد من التقدم والازدهار".

