صدمة مروعة| شاهد اللحظات الاخيرة.. الموت يخطف لاعب كمال أجسام شهير في لحظة

حلت حالة من الحزن على عشاق رياضة كمال الاجسام، بعدما لفظ لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي، أنفاسه الأخيرة، أثناء التدريب داخل إحدى صالات الجيم، وكان ذلك عن عمر يناهز الـ33 عاما، وكانت تلك الواقعة بمدينه ببالي، في إندونيسيا.

جاستن فيكي

سبب وفاة جاستن فيكي

وأكدت شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن جاستن فيكي، اعتاد حمل الأوزان الثقيلة خلال ممارسة التدريبات، والتمارين، فكان يحمل وزن 210 كجم على الفقرات العنقية، وهو ما تسبب في إصابته التي أدت لوفاته على الفور.

اللحظات الاخيرة بحياة جاستن فيكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد لحظة وفاة جاستن فيكي، إذ كان يؤدي تمارين "سكوات للعضلات الأمامية" بمساعدة مدربه الخاص، لكن أظهر المقطع فشله في الصعود بالوزن ليسقط بأكمله على رقبته بشكل قوي، ليرحل في الحال.

اضطراب الجهاز التنفسي

وذكر تقرير المستشفى أن سبب وفاة جاستن فيكي هو الضغط على الفقرات العنقية، ما أدى إلى اضطراب الجهاز التنفسي ومراكز الأعصاب المسؤولة عن الجسم.

جاستن فيكي

نعي جاستن فيكي

ونعت صالة الألعاب الرياضية "paradisebali" جاستن فيكي، مدونة: "بقلوب مثقلة نشارك أخبار وفاته، ولكن ترتفع معنوياتنا من خلال التأثير العميق الذي أحدثه على كل واحد منا، فكان جاستين أكثر من مجرد خبير لياقة، لقد كان منارة للإلهام والتحفيز والدعم الذي لا يتزعزع، لقد أثرت طاقته المعدية وشغفه الحقيقي لمساعدة الآخرين على تغيير حياتهم بعمق، من خلال التدريبات التي لا حصر لها، وكلمات التشجيع، والتوجيه الحنون، أصبح جزءًا لا يمكن الاستغناء عنه في رحلات اللياقة البدنية وعائلتنا الرياضية".

وتابعت: "خارج الصالة الرياضية، كان جاستن صديقًا ومصدرًا للدعم الذي لا يتزعزع، جعلتنا ابتسامته الدافئة واهتمامه الحقيقي بحياتنا نشعر بأننا ينظر إلينا ونقدر، احتفل بانتصاراتنا واستمع إلى نضالاتنا، وذكرنا أننا لم نكن وحدنا في رحلتنا نحو صحة أفضل ورفاهية أفضل"

واختتم: "استرح بسلام يا صديقي العزيز سوف تبقى إلى الأبد".