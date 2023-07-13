طبيب: المنشطات تؤثر على الأعضاء التناسلية للاعبى كمال الأجسام

رصد الدكتور إبراهيم جمال، مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة بنى سويف، مخاطر المنشطات على لاعبى كمال الاجسام داخل صالات الجيم لمدة عامين.



وفجر،ابراهيم جمال خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، مفاجاة قائلا:" المنشطات بتأثر على العضاء التناسلية للرجال، بعضها بينكمش".

نسبة 10%

وأوضح الدكتور ابراهيم جمال، أن نسبة 10% من رواد صالات الجيم يتعاطون المنشطات، مؤكدا ضرورة توعية الشباب بخطورة المنشطات.



وأضاف الدكتور ابراهيم جمال مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة بنى سويف، أن تناول المنشطات ينتشر كثيرا بين فئة الشباب.

