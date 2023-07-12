طبيب : منشطات لاعبى كمال الأجسام تؤثر سلبا على كفاءة عضلة القلب

رصد الدكتور ابراهيم جمال، مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة بنى سويف، مخاطر المنشطات على لاعبى كمال الاجسام داخل صالات الجيم لمدة عامين

وأوضح، ابراهيم جمال خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أنه من ضمن الأشياء التى رصدها فى دراسته أن البعض يقبل على كمال الاجسام للعمل كـ "بودى جارد".

المنشطات

وأكد الدكتور ابراهيم جمال،أن المنشطات التى يتعاطاها لاعبو كمال الأجسام تزيد الدهون الضارة وتقلل نسبة الدهون النافعة فى الجسم طبقا لدراسته.

وأضاف الدكتور ابراهيم جمال، أن الدراسة أثبتت أيضا أن كفاءة عضلة القلب تنخفض بسبب المنشطات.