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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد أزمة الرسوب الجماعي في حقوق إسكندرية.. طالبة تبكي على الهواء: عايزين حقنا

حقوق الإسكندرية
حقوق الإسكندرية

دخلت أماني عادل، طالبة بكلية حقوق الإسكندرية، في نوبة بكاء على الهواء بسبب أزمة الرسوب الجماعي، معقبه:""عايزين حقنا".

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وأضافت أماني عادل، طالبة بكلية حقوق الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أنا في الفرقة الثالثة، والمشكلة أنا طالعة بـ7 مواد وأصحابي كلهم زيي".

 

وقالت: "فيه اللي سطقت في 9 مواد برضو، ولا نعلم بسبب ذلك هل هناك مشكلة في التصحيح أو لم يقوموا بتصحيح الورق"، لافته: "دفعة كاملة ساقطة ومفيش حد فينا بينام بسبب ذلك".

 

وأشارت: "مفيش حد نجح فينا وكلنا اتظلمنا ومفيش حد راضي يسمع لنا"، موضحه: "لا توجد أي مشاكل بيينا وبين إدارة الكلية.. وأنا متأكده من إجاباتي كويس وعايزه أراجع ورقي وورق أصحابي".

 

حقوق الإسكندرية بكاء على الهواء كلية حقوق الإسكندرية كلية حقوق

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