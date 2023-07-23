بعد أزمة الرسوب الجماعي في حقوق إسكندرية.. طالبة تبكي على الهواء: عايزين حقنا

دخلت أماني عادل، طالبة بكلية حقوق الإسكندرية، في نوبة بكاء على الهواء بسبب أزمة الرسوب الجماعي، معقبه:""عايزين حقنا".

وأضافت أماني عادل، طالبة بكلية حقوق الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أنا في الفرقة الثالثة، والمشكلة أنا طالعة بـ7 مواد وأصحابي كلهم زيي".

وقالت: "فيه اللي سطقت في 9 مواد برضو، ولا نعلم بسبب ذلك هل هناك مشكلة في التصحيح أو لم يقوموا بتصحيح الورق"، لافته: "دفعة كاملة ساقطة ومفيش حد فينا بينام بسبب ذلك".

وأشارت: "مفيش حد نجح فينا وكلنا اتظلمنا ومفيش حد راضي يسمع لنا"، موضحه: "لا توجد أي مشاكل بيينا وبين إدارة الكلية.. وأنا متأكده من إجاباتي كويس وعايزه أراجع ورقي وورق أصحابي".