عميد حقوق الإسكندرية: نسب النجاح على السوشيال غير صحيحة.. وهذه الحقيقية

قال الدكتور محمد السيد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إن كلية الحقوق كلية عريقة فيها قامات كبيرة من الأساتذة وأعضاء التدريس، وأؤكد حرصنا على الطلاب وحرصنا على مستقبلهم، لأنهم أمانة في أعناقنا، وسنسأل عن حقوقهم في الفهم وتوصيل المعلومة وتقييمهم، واستيفاء الخريج لمتطلبات سوق العمل.



وردا حول ما أثير على السوشيال ميديا عن أن نسب النجاح لا تتعدى 50% للصفوف الأربعة، قال الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "لا أعلم سبب الزوبعة، ونسب النجاح المعلنة غير صحيحة، وليس دوري أرد على مواقع التواصل، لي قنواتي الشرعية".



ولفت إلى أنه بعد 3 سنوات من الامتحانات الإلكترونية بسبب جائحة كورونا، وبسبب شكاوى كثيرة من تدنى مستوى الخريجين، قررنا العودة تدريجيا للامتحانات الورقية، والطالب يمتحن 10 مواد، منها مادتين فقط ورقي بأسئلة مقالية، والباقي إلكتروني.

وأعلن عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، نسب النجاح في الصفوف الأربعة، كالتالي:

نسبة نجاح سنة أولى 86%

نسبة النجاح للصف الثاني تتجاوز 60%

نسبة النجاح للصف الثالث 51%

نسبة النجاح للصف الرابع 60%

https://www.youtube.com/live/Y7-RING1yTE?feature=share