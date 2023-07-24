النقل: الموانئ الجديدة والمطورة هتخلي عندنا تجارة ترانزيت وهتجيب مصاريفها

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، تفاصيل جديدة عن تطوير الموانئ، والموانئ الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الملف في غاية الأهمية لما له من عائد اقتصادي كبير.

وأضاف وزير النقل والمواصلات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن الموانئ الجديدة والمطورة هتخلي عندنا تجارة ترانزيت وهتجيب مصاريفها في عدد سنين قليل جدا.



وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن :"بنفتخر اننا قدرنا نرجع 5 مشغلين عالميين للمواني المصرية".