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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد شركات السياحة المصرية بالسعودية يكشف تفاصيل الاستعداد لموسم الحج

وفد شركات السياحة
وفد شركات السياحة بالسعودية

اجتمعت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج السياحي بمدينة مكة المكرمة مع شركة رحلات ومنافع المسؤولة عن تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة هذا الموسم، تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية الخاصة بالخدمات والمطلوب تفعيلها للتأكد من استعدادات الشركة السعودية لتقديم الخدمات وفقا لبنود التعاقد بينها وبين الغرفة، وضمان أعلى مستوى من الجودة وتوفير الراحة للحجاج في المشاعر المقدسة .


وقد تم خلال الاجتماع مناقشة موقع الأراضي المخصصة لحجاج شركات السياحة في المشاعر المقدسة هذا الموسم , والاطمئنان على كافة الخدمات ومنها المواقف الخاصة بسيارات حجاج السياحة لضمان وجود تلك المواقف قريبة من مخيمات الحجاج لضمان سهولة النفرة من عرفات وبما يضمن راحة وسلامة الحجاج .


‏وحيث أن المساحة المخصصة للحجاج تعد مشكلة تواجه جميع حجاج العالم الإسلامي كل عام نظرا لمحدودية المساحة بالمشاعر المقدسة خاصة بمشعر منى لضيق المساحة المتوفرة , فقد ناقش الاجتماع كيفية حل تلك المشكلة مبكرا , وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج لمحاولة زيادة المساحات المخصصة لحجاج السياحة .


وتطرق الاجتماع كذلك الي التغذية ، وتم مراجعة كافة البنود الخاصة بالتغذية في التعاقد ، والاطمئنان على المعايير التي تم وضعها للاختيار على أساسها ما بين الشركات التي تقدم خدمات التغذية للحجاج في المشاعر المقدسة , ومن أهم تلك المعايير ما يتعلق بالجودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج لمراقبة جودة التغذية حرصا على سلامة الحجاج.

‏كما تم مناقشة احتياجات الأمن والسلامة لجميع الحجاج بالمخيمات , وكذلك ضمان إحكام الرقابة على منافذ المخيمات لقصر دخول مخيمات الشركات على حجاج السياحة ومنع دخول الغرباء , وقد تم الاطمئنان على قيام شركة رحلات و منافع بالتعاقد مع عدد من شركات الأمن لاحكام السيطرة على بوابات ومنافذ المخيمات وتنظيم الدخول من خلال بطاقة تعريف إلكترونية مؤمنة بعدة علامات مائية تحول دون تقليدها أو التحايل عليها.

كما تم مناقشة خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وتحركاتهم كذلك ما بين المشاعر المقدسة بعد أداء الركن الأعظم للحج , وقد تم الإتفاق على ضرورة وجود باركود تعريفي على أبواب اتوبيسات السياحة وكشوف بأسماء الحجاج بالأتوبيس ومنع صعود الا من يحمل بطاقة التعريف الالكترونية مع وجود اسمه بكشوف الاتوبيس وتنظيم دخول الباصات من خلال الباركود التعريفي , وأيضا لن يتم السماح بدخول أي أتوبيسات إلى مشعر عرفات لا يكون لديها تلك الاشتراطات ، ويقوم المشرفون المختصون من قبل مراكز الخدمة الميدانية للتأكد من وجود البطاقة الالكترونية مع كل حاج قبل الصعود إلى الاتوبيسات ، وستتم كافة هذه الإجراءات الرقابية من خلال عدة كمان أمنية طوال الطريق وعند مداخل مشعر عرفات.

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