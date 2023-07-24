الطيران كان فكرته.. أحمد عصام يعلق على حفلة تامر حسني في العلمين

تحدث الفنان أحمد عصام، مصمم التأثيرات البصرية، عن تفاصيل حفل تامر حسني، في مدينة العلمين، قائلا:" فكرة الطيران دي فكرة تامر، وهو في فيلم تاج هو كان طالع سوبر هيرو وكان بيطير طول الوقت".





وأضاف “أحمد عصام” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” :" التصوير بتاع الفيلم 3 شهور..منهم شهر قعد متعلق كل يوم سبع ساعات، ولما جينا نعمل الحفلة تامر عرض الفكرة ووافقنا عليها"، متابعا: تامر بيحب يكون مختلف ويبسط الناس".



وأكمل: “تامر طلع 40 مترا في 3 ثواني، ودي حاجة صعبة جدا ومش أي حد يعملها، متابعا:” كل دا معمول حسابه، ومتجرب ومعمول عليه بروفات، والحفلة دي اشتغل عليه 600 أو 700 شخص.



ولفت إلى أن افتتاح مهرجان العلمين مختلف للغاية، وعملنا من أجل وضع الخطط والتصميمات، لإخراج الحفلة بشكل مبهر.

