مستشفى العلمين النموذجي: تم رفع كفاءة مستشفى العلمين منذ عام 2018

قال الدكتور شريف الملواني، مدير مستشفى العلمين النموذجي، إنه تم رفع كفاءة مستشفى العلمين منذ عام 2018 لتقديم خدمات طبية على مدار 24 ساعة.

وأضاف الدكتور شريف الملواني، مدير مستشفى العلمين النموذجي، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC"،: "النظام الصحي معقد جدا ويتعامل مع أدق شيء في الإنسان لذلك مطالب بتقديم خدمة 24 ساعة ويكون على قدر المسئولية بصفة متواصلة".

واسترسل: "مستشفى العملين النموذجي تستقل حالات حوادث على مدار الساعة ويتقدم تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى".

وأوضح الدكتور شريف الملواني، مدير مستشفى العلمين النموذجي، أن تم رفع كفاءة مستشفى العملين النموذجي ودعمها بجميع التخصصات والتجهيزات الطبية اللازمة.



ووجه الدكتور شريف الملواني، مدير مستشفى العلمين النموذجي، الشكر لجميع العاملين بمستشفى العلمين من إدارة وأطباء وهيئة تمريض وصيانية وصيدلية والعمال.

