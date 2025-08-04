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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعزيز النزاهة المالية والشفافية.. اتفاق بين اتحاد الكرة والزمالك لتسوية المديونيات

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

أعلن اتحاد كرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك يُمثل خطوة إيجابية في هذا المسار، وتضمن الاتفاق تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية، لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2025/2026 في إطار الامتثال للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاصة بمنح تراخيص الأندية، والتي تشترط الالتزام بالمعايير المالية ،

وحسب بيان اتحاد الكرة فإن هذا يُعد اتفاق نموذجيا لتطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس التزام نادي الزمالك بتهيئة أوضاعه المالية بما يتوافق مع متطلبات التراخيص وتنفيذا للاتفاقية تم فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادى الزمالك بما يسمح بقيد اللاعبين الجدد.

وأضاف البيان: تعد هذه الجهود جزءا من استراتيجية أوسع لمجلس ادارة الاتحاد تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل صناعة كرة القدم المصرية ، بما يسهم في تعزيز مكانة الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

حضر توقيع الاتفاقية من الاتحاد طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة ود. مصطفى عزام المدير التنفيذي وحسين عوض المدير المالي وحسين حلمي المستشار القانوني ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص، وجون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار بالنادي.

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