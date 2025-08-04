بفساتين لافتة.. إلهام شاهين وليلى علوى وهالة صدقي في اليونان

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة أصدقائها خلال عطلتها الصيفية فى اليونان.

وتألقت إلهام شاهين ، فى الصور بإطلالة لافتة رفقة ليلى علوى و هالة صدقى.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز إلهام شاهين، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد إلهام شاهين ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.