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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تنظم الاجتماع 13 للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع (13) للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي وجه بضرورة قيام اللجنة بسرعة الانتهاء تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.

ويعرض على أعمال الاجتماع بنداً وحيداً يختص بمراجعة الديباجة الخاصة بآلية تسوية المنازعات والمواد التي تم تأجيلها خلال الاجتماعات السابقة، حيث تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بالمشاورات بين أطراف النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة المعنية بتسوية المنازعات، والمادة الخاصة بإنشاء قائمة مرشحي أعضاء الفريق، وفقرتين في المادة الخاصة برئاسة فريق تسوية المنازعات، والمادة الخاصة بإجراءات تسوية المنازعات، والمادة الخاصة بالسرية، هيئة الاستئناف، وتوصيات فريق تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، الإطار الزمني لقرارات لجنة تسوية المنازعات، مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات، التعويض وتعليق الامتيازات، مسؤوليات الأمانة الفنية، انهاء اجراءات تسوية المنازعات، التكاليف، واخيراً المادة الخاصة بحيز النفاذ.

كما سيتم عرض ورقة قامت بإعدادها الأمانة العامة للجامعة حول آلية دخول الاتفاقيات والملاحق حيز النفاذ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

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