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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام يفجر مفاجأة حول رحيل مدرب المنتخب إلى الدوري السعودي

صدى البلد

علق حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري، على الأنباء المنتشرة حول موافقة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على الرحيل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي، مشيرًا إلى أن مدرب الفراعنة رفض عدة عروض من أجل الفراعنة.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة «DMC»: العديد من الأشخاص تحدثوا معي بشأن قصة رحيل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر، لكنه لم يفعل الشرط الجزائي في عقده لأنه مدرب محترم، وأنا واثق فيه وأعرفه بشكل جيد.

وأكمل: بعد تعاقدنا مع فيتوريا اتفقنا معه على عدم تفعيل الشرط الجزائي إلا بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وواصل:فيتوريا تلقى عرضا من أحد الأندية السعودية منذ شهرين، ولكنه لم يفكر في الرحيل عن منتخب مصر، ولا أعتقد أنه سيفعل الشرط الجزائي، إذا رغب في الرحيل عن المنتخب سوف يتحدث معنا.

وأتم حديثه: فيتوريا مدرب كبير ومرغوب فيه بالأندية السعودية، ولكنه يلتزم بعقده مع المنتخب الوطني، هو سعيد جدًا في مصر وإن شاء الله يكمل معانا.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد أثارت الجدل، بعدما أكدت عبر حسابها على تويتر، أن فيتوريا وافق على تدريب فريق أهلي جدة.

وأشارت إلى أن فيتوريا اشترط أن يتحمل مسؤولو الفريق السعودي كافة المستحقات المالية التي سوف تترتب على إلغاء عقده مع منتخب مصر.

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