النظافة ومنظومة الإنقاذ.. توجيهات رسمية إلى مستأجري الشواطئ بالإسكندرية

تفقد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، شواطئ ستانلي السياحي وجليم العام وجليم السياحي ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمرور على الشواطئ بنطاق الحي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين والوقوف على متطلباتهم وتلبيتها ، وذلك تزامنا مع وفود الآلاف من زائري المدينة ومرتادي الشواطئ خلال فصل الصيف.



وخلال جولته بشاطئ ستانلي أشاد حبيب بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، واطمئن من رواد الشاطئ على جاهزية الشاطئ والخدمات المقدمة لهم والذين أكدوا على حسن معاملة المسئولين به ، وطالب رئيس الحي مستأجري الشاطئ بضرورة الاستمرار والالتزام بالتدابير الموضوعة لتفادي أية مشكلات طارئة وضبط النفس واستيعاب الأخرين وحل المشكلات في الحال ، فضلا عن الحفاظ على مستوى الخدمة بالشاطئ واستمرار حسن معاملة المصطافين .

وتفقد رئيس الحي شاطئي جليم العام وجليم السياحي ، واستفسر من رواد الشواطئ على سعر تذكرة الدخول والتأكد منهم من عدم فرض إكراميات عليهم ومجانية دورات المياه ومستوى كافة الخدمات المقدمة لهم ، بالإضافة إلى التأكد من التزام مسئولي الشاطئ بتنفيذ كافة بنود منظومة الإنقاذ ، وشدد على مسئولي الشاطئ بضرورة رفع مستوى النظافة ، مؤكدا على استمرار المرور المفاجئ للتأكد من مستوى النظافة والخدمات بالشاطئ.

ووجه الصيادين وأصحاب المراكب بالشاطئ بضرورة الحفاظ على نظافة المكان المخصص لهم وعدم السماح لأي شخص بالتسلل ليلا للشاطئ حفاظا على سلامتهم .