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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من حازم إمام على عقوبة حسين الشحات بعد اعتدائه على الشيبي

صدى البلد

علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، على واقعة اعتداء حسين الشحات جناح الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب مباراة الفريقين بالدوري.

وقال إمام عبر قناة (DMC): "لم يكن هناك أي داع لهذا المشهد، الأهلي حسم الدوري واللقاء كان تحصيل حاصل".

وأضاف: "الشيبي تعرض للاعتداء بصورة غير مقبولة ونعتذر له عما حدث والشحات اعتذر بالفعل عن الأمر".

وأردف: "ما حدث يذكرني بنطحة زين الدين زيدان الشهيرة ضد ماتيرازي مدافع إيطاليا في نهائي كأس العالم 2006 لم يسمع أحد سباب ماتيرازي ولكن الجميع وجه اللوم لزيدان لأنه ارتكب خطأ فادحا".

وواصل: "في رأيي عقوبة حسين الشحات بالإيقاف مباراتين ضعيفة بالمقارنة بما حدث، والأهلي نفسه عاقب الشحات وكنت أفضل توقيع عقوبة قوية حتى لو تم تخفيضها بعد ذلك لدى لجنة التظلمات".

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