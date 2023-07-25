الأهلي يدرس رحيل هذا اللاعب في الصيف .. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد يرحل عن الفريق بالموسم الجديد.

الأهلي يدرس رحيل طاهر محمد طاهر

وتابع هشام خلال برنامجه التليفزيوني: "هناك استياء من جانب النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من مستوى اللاعب، وقد يتم طرحه للبيع أو الإعارة بالصيف الجاري".

وقرر النادي الأهلي، تنظيم رحلات مجانية لجماهيره لحضور لقاء الأهلي والمصري، في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء غد الأربعاء.

وقال الأهلي، عبر حسابه الرسمي: "ينظم النادي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية يوم الأربعاء؛ لمؤازرة الفريق في مباراته أمام المصري في ختام مواجهات الدوري المصري.

وحسم الأهلي لقب الدوري الموسم الحالي ليحصد اللقب الـ43 بعد خسارته موسمين لصالح الزمالك.

