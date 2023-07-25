150 عملا تشكيليا تجتمع في أكبر معرض للفن العربي بلندن .. تفاصيل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «150 عملا تشكيليا تجتمع في أكبر معرض للفن العربي بلندن».

وقال التقرير: «أكثر من 150 عملا فنيا تجتمع في أكبر معرض للفن العربي يقام في لندن من تنظيم دار كريستيز، إذ يحمل المعرض عنوان الفن الحديث والمعاصر في العالم العربي، وتم تقسيمه إلى قسمين ويضم عناصر ولوحات من جميع أنحاء المنطقة العربية التي تمتد على مدى 80 عاما».

وأضاف: «يضم المعرض أيضا مجموعة "كوكب" وهي إضاءات من مؤسسة بارجيل للفنون غير المبيعة، وهي مجموعة تضم نحو 100 قطعة وتتمحور حول إعادة تخيل الفن الإماراتي من خلال أعمال لفنانين مثل حسن شريف وغيره من رواد الفن التشكيلي الإماراتي».

دول الخليج

ويركز القسم في الطابق السفلي بشكل خاص على المشهد الفني الإماراتي، والذي يقدم به 30 عملا جميلا للغاية للفنان الإماراتي حسن شريف، والذي كان فنانا رائدا وأثر بشكل كبير على فن بلاده ودول الخليج.