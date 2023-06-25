علي الحجار: عمرو دياب سابق عصره وفخر لنا تربعه على الفن العربي

أكد الفنان الكبير علي الحجار، أنه يتابع جميع الأغاني ويتابع المهرجانات ولكنها ليست مزاجه في الاستماع، موضحا أن المطربين الذين يستمع لهم وفق مزاجه الفني هم محمد منير ومحمد الحلو، كما أشار إلى أنه يشاهد كليبات عمرو دياب.

وأضاف علي الحجار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن عمرو دياب فنان سابق عصره بأحسن صورة، قائلا: "رغم أني مش من سميعة عمرو دياب لكن عمرو دياب فخر ليا كمصري أنه المطرب المتربع على عرش الغناء في المنطقة العربية كلها".

وتابع علي الحجار، أن "عمرو دياب وعادل إمام بالنسبة لي أيقونة كبيرة لأنهم مصريين ما زالوا متربعين على عرش الفن المصري في الوطن العربي".