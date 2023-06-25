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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الحجار: تنتهي أزمة الاستحواذ على مشروعي 100 سنة غنا برجوع حقي

علي الحجار
علي الحجار

أكد الفنان علي الحجار، أن الصياغة المناسبة للخروج من الأزمة الحالية بالاستحواذ على مشروعه وتغيير اسمه هو عودة الحق له، قائلا: "الصياغة لهذه الأزمة أن حقي يرجع لي ويطلعوا يقولوا ده مشروعي ولو مدحت صالح أو خالد داغر عرفني انه هيعمل حاجة زي كده كنت هكلمه واقوله أنت عارف أن ده مشروعي".

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على الحجار يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة الدولي فى دورته الــ 11

وأوضح علي الحجار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه لم يعلم تفاصيل مشروع الأساتذة إلا بعد اعلان في مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أن خالد داغر كلمه وقالي تعالى نتفاهم مضيفا: "خالد داغر قالي ده مشروعنا كلنا.. قلت له لا يا خالد ده مشروعي وحلمي مش مشروعنا كلنا".

وتابع علي الحجار، أن : "حلمي كان الدولة تنفذه المشروع لان مش هينفع قطاع خاص مش هيقدر ينفذه، كنت أتمنى مدحت صالح يتواصل معي قبل الإعلان عن مشروع الاساتذة، وما حدث ليس توارد أفكار بنفس أفكاري وكلامي"، معبرا عن أمنيته ألا يصل الموضوع للقضاء.

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