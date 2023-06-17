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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الحجار يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة الدولي فى دورته الــ 11

علي الحجار
علي الحجار

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم  الفنان علي الحجار، وجائزة  الإبداع  عن مشوار  فني حافل  ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ  11  ،جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان .

كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون برئاسة  الكاتب  فتحى الحصرى عن إستفتاء مهرجان همسة الدورة  الــ 11   تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما  الرمضانية.

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وقال الحصرى شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامى ، وعدد الاصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين. 

 وأضاف الحصري لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف .

وبعد إجتماع لجنة التحكيم الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج إبراهيم فخر، الناقدة فايزة هنداوي، المخرج علاء محجوب، الاعلامي سمير فقيه، الكاتب والسيناريست وليد يوسف، نائب المهرجان بمصر والنستشار الفنى د. دعاء نصر أعلنت عن النتائج الرسمية .

واشار الكاتب فتحي الحصري على الحجار مسيرة حافلة ليست فى الغناء فقط ولكن فى التمثيل السينمائي والمسرحى علاوة على أعظم التيترات لمسلسلات ظلت عالقة فى الأذهان فمن منا لايذكر الأيام وأبواب المدينة والنديم وبوابة الحلواني وابو العلا البشري وذئاب الجبل والمال والبنون وغيرهم الكثير وآخرهم جزيرة غمام.

أوضح  الحصري مجرد أن يصرح على الحجار فى أى تتر غنائي فاعلم بأنك ستظل تردده لسنوات كلما ذكر إسم العمل.

أكد الحصري أن مهرجان همسة يكرم الفنان على الحجار هذا العام عن مسيرة حافلة يصعب حصرها  يكفى أنه غنى لمصر حلوة الحلوات.

جدير بالذكر ان الدورة  الــ 11 تقام يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.

علي الحجار همسة الدولي للآداب مهرجان همسة الدولي للآداب اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب و الفنون

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