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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفراح النجوم| رقص خيرى رمضان ..بكاء أحمد شيبة .. بهجة على الحجار.. وابنة عاصي الحلاني تشعل السوشيال ميديا

على الحجار
على الحجار

شهدت الأيام القليلة الماضية عقد قران عدد من النجوم وأبنائهم ليقيمون الاحتفلات والأفراح داخل الوسط الفنى، إذ شهد الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة وعلى مدار أشهر قليلة العديد من حالات الزواج.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، فى التقرير التالي أبرز حالات الزواج في الوسط الفني الأخيرة.

ابن على الحجار 

احتفل الفنان الكبير علي الحجار بعقد قران ابنه الفنان الشاب أحمد، فى حفل أقتصر على الاهل والأصدقاء .

وكان أحيا الفنان على الحجار، حفلا غنائيا كامل العدد على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى.

وقدم على الحجار باقة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من القيم النبيلة أبرزها :" مافيناش م الخوف ، نويت اغني ، حنخبي ليه ، يا موجة يا زرقة ، إنت المدد ، الحلواني ، الزين والزينة ، روحي بتتنقل ، أهو دا اللي صار ياسيد ، مبسوطين ، زي الهوي ، بطلة حكايتي ، تيجيش نعيش ، العروسة ، لما الشتا ، إضحك لوجه الله، إسكندراني ، مغرم صبابة ، عارفة ، حرمآ ياسيدي.

يذكر أن الفنان الكبير على الحجار اعتاد علي المشاركة بشكل منتظم فى الحفلات   تنظمها ساقية الصاوى على مسارحها.

على الحجار 

ابن خيرى رمضان 

كما احتفل الإعلامي خيري رمضان بزفاف ابنه، فى إحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وسط حضور عدد من الإعلامين على رأسهم الإعلامية مني الشاذلي. 

وظهرت الفرحة على الإعلامي خيري رمضان ، الذى رقص مع نجله ، فى حضور الاهل والأصدقاء .

خيرى رمضان 

ابن أحمد شيبة 

حضر عدد من نجوم الفن فرح نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة.

وكان في مقدمة النجوم ملك الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج ومحمد عدوية وياسر رماح وحمادة مجدى ومنعم ومصطفى قمر وشاندو ومحمد عز وطاهر أبو ليلة ومحمد سليمان وعمرو الجزار وعصام شعبان عبد الرحيم.

أحمد شيبة 

بكى المطرب الشعبي أحمد شيبة ؛ بحرارة اثناء فرح ابنه الذي يقام حاليا في احدى الفنادق الكبري بالإسكندرية.

وفور دخول شيبة القاعة احتضن نجله وبكى بشدة .

واحتفل الفنان أحمد شيبة بحفل زفاف ابنه محمود على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى امينة وذلك بإحدى القاعات الكبرى فى مدينة الإسكندرية.

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شقيقة عمر كمال 

أما الفنان عمر كمال احتفل بزفاف شقيقته آية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء، و قام بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منها: بسكوتاية مقرمشة، بنت الجيران، انتى قلبى وربنا، وغيرها من الأغاني.

كما أحيا حفل الزفاف كل من عبد الباسط حمودة أحمد شيبة، حسن شاكوش، حمادة مجدي، وغيرهم، وأقيم الحفل في السويس.

عمر كمال

ابنة عاصي الحلاني 

وتداول مستخدمو السوشيال ميديا فيديو مؤثرًا لابنة الفنان عاصي الحلاني خلال زفافها.

وظهر عاصي الحلاني في الفيديو يبكي ويسلم العروسة ماريتا الى العريس.  

ماريتا الحلانى 

وانتشر مشهد مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ فيديو للفنان عاصي الحلاني يوصل ابنته لزوجها كميل أبي خليل، ويرقص معها، ويبكي في أحضانها.

وماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني اتجهت للغناء مثل والدها وشقيقها، كما اتجهت أيضا للتمثيل.

علي الحجار خيري رمضان أحمد شيبة عمر كمال عاصي الحلاني أفراح النجوم

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