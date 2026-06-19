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إطلاق المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية «المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إطلاق المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية «المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح»

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت عنوان "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح"، وذلك في إطار جهود الوزارة للتعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة بالمحافظات، وتسليط الضوء على قصص نجاح القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.

وفي هذا الإطار، تسلط الوزارة الضوء على المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ باعتبارها أحد النماذج الناجحة للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، من خلال 50 مشروعًا صناعيًا، وفرت نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس قدرتها على تحويل المقومات المحلية إلى فرص استثمارية وإنتاجية حقيقية.

وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، كما تضم 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، بما يواكب احتياجات مختلف فئات المستثمرين، ويسهم في دعم نمو المشروعات الصناعية.

وساهم تكامل البنية التحتية والخدمات والموقع الاستراتيجي للمنطقة، في تحقيق نسبة إشغال متميزة، فيما تضم قائمة الانتظار نحو 160 مشروعًا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج الاستثماري، وقدرته على توفير بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر يجسد توجه الدولة نحو توطين التنمية بالمحافظات وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات حقيقية تلمسها الشركات والمستثمرون وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل.

وأضاف أن الوزارة تعمل على رصد قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية وتسليط الضوء عليها ونقل التجارب الناجحة بين المحافظات المختلفة، بما يسهم في خلق نماذج استثمارية قابلة للتكرار والتوسع وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات والمشروعات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم التابعة للوزارة، بما يسهم في دمجها في سلاسل القيمة العالمية، وفتح فرص جديدة للتصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب توفير حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لدعم خطط النمو والتوسع.

وأكد أن هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات، ويعتمد على تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وربط الشركات بالأسواق العالمية؛ يمثل أحد الركائز الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

الصناعات الهندسية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المنطقة الاستثمارية مال واعمال اخبار مصر وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد

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