إنجاز إنجليزي استثنائي.. هاري كين يسجل في ثلاث نسخ متتالية ويكسر رقم بيكهام

واصل هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما قاد بلاده للفوز على كرواتيا بنتيجة 4-2 ضمن منافسات دور المجموعات من مونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل كين هدفه الأول في المباراة من ركلة جزاء ليحقق إنجازا تاريخي جديدا ويصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من ركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم برصيد 5 أهداف من علامة الجزاء.

رقم قياسي تاريخي من ركلات الجزاء

بهذا الهدف، تفوق هاري كين على مجموعة من أساطير كرة القدم الذين تقاسموا الرقم السابق برصيد 4 أهداف من ركلات الجزاء في تاريخ المونديال ومن بينهم الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا والأسطورة البرتغالية أوزيبيو والهولندي روب رينسينبرينك إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

إنجازات إنجليزية متتالية في كأس العالم

أصبح كين أول لاعب إنجليزي يسجل أكثر من هدف في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم،ط بعدما سجل 6 أهداف في نسخة 2018 وهدفين في 2022 ثم واصل التسجيل في نسخة 2026.

وبات ثاني لاعب إنجليزي يسجل في ثلاث نسخ متتالية من المونديال، لينضم إلى ديفيد بيكهام الذي حقق هذا الإنجاز في نسخ 1998 و2002 و2006.

وفي نفس المباراة، سجل كين هدفاً برأسه ليصبح رابع لاعب إنجليزي يحرز ثنائية رأسية في تاريخ كأس العالم.

أرقام فردية مميزة

على مستوى الأندية والمنتخب، واصل كين تعزيز أرقامه التهديفية بعدما تخطى 200 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ حيث وصل إلى 201 مساهمة خلال 178 مباراة.

وعادل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في عدد الأهداف خلال الموسم الحالي بعدما وصل كل منهما إلى 60 هدفا في صراع تهديفي متواصل بين أبرز نجوم كرة القدم في العالم.