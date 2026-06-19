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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كرة لهب| الأرصاد تعلن مفاجأة عن توقعات صيف 2026

طقس
طقس
عادل نصار

مع اقتراب دخول فصل الصيف رسميًا، تتجه الأنظار إلى حالة الطقس وما تحمله الأشهر المقبلة من تغيرات في درجات الحرارة، وسط توقعات بارتفاع معدلات الحرارة وزيادة فترات الطقس شديد الحرارة. 

حالة الطقس في مصر 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ملامح صيف 2026، مؤكدة أن تأثيرات التغيرات المناخية قد تجعل بعض الفترات أكثر سخونة من المعتاد، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تضاعف الإحساس بحرارة الأجواء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يبدأ رسميًا يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن التوقعات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال صيف 2026 ستكون في أغلب الفترات أعلى من المعدلات الطبيعية.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات وتحذيرات من موجات شديدة

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، أن فصل الصيف في مصر يتميز بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن الرطوبة تجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة أعلى من قيمها الفعلية بما يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى نسب للرطوبة.

وأوضحت منار غانم، أن الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، مرورًا بالبحر المتوسط، تحمل كميات كبيرة من بخار المياه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تكون الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا أقل حرارة وأكثر اعتدالًا، مؤكدة أن طبيعة الكتل الهوائية والمرتفعات الجوية هي التي تتحكم في حالة الطقس خلال فصل الصيف.

وأكدت منار غانم، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم فترات الصيف، كما حدث في صيف عام 2024، مع وجود فترات محدودة قد تسجل درجات حرارة حول المعدلات أو أقل منها، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت إلى أن البلاد ستتعرض لعدة موجات حارة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، موضحة أنه لا يمكن تحديد مواعيدها بدقة مسبقًا، لأن حدوثها يرتبط بالتوزيعات والأنظمة الجوية، مؤكدة أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى استمرار بعض الموجات الحارة لفترات أطول من المعتاد، قد تصل إلى أسبوع أو أكثر. 

الأرصاد الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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